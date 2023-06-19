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Semih Saygıner Kore'deki ilk turnuvasında şampiyon oldu!

Milli Bilardocu Semih Saygıner, sezon başında transfer olduğu Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde katıldığı ilk turnuvada şampiyon oldu.

Bilardo Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 18:50
Semih Saygıner Kore'deki ilk turnuvasında şampiyon oldu!

Bilardodaki gururumuz Semih Saygıner, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Milli Bilardocu Semih Saygıner transfer olduğu Kore'deki profesyonel ligdeki (PBA) ilk turnuvasında rakiplerini bir bir yenerek şampiyon oldu.
15'er sayılık setler halinde oynanan ve 4 set kazananan galip geldiği maçlarda yarı finali Koreli IS Park'a karşı 4-3 kazanan Saygıner finale çıktı. Semih Saygıner final maçında yine Koreli rakibi SD Lee ile karşılaştı.

Evsahibi rakibine karşı İlk seti 15-2, ikinci seti 15-0, üçüncü seti 15-13 ve dördüncü seti 15-10 kazanan Saygıner şampiyonluğa ulaştı. Rakibine set vermeden kazanan Semih Saygıner yeni transfer olduğu PBA Bilardo Ligindeki ilk sezonun ilk ayağında rakiplerine üstünlük sağlayarak 1 numara olduğunu gösterdi.

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