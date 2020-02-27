Ünlü bilardocu Caudron'dan Türk bilardoculara övgü - Son dakika Bilardo haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Ünlü bilardocu Caudron'dan Türk bilardoculara övgü

Ünlü bilardocu Caudron'dan Türk bilardoculara övgü

Kariyerinde 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan ünlü bilardocu , adına düzenlenen özel bir turnuvaya katılmak için 'e geldi. İzmir Bilardo Spor Kulübü'nün kendi adınına organize ettiği turnuvada boy gösteren Belçikalı sporcu Frederic Caudron, açıklamalarda bulundu.

'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki Caudron, "Kendimi özel hissediyorum. Turnuva çok iyi geçiyor. Burada çok fazla iyi oyuncu var. Onlarla tanışıyor, arkadaş edinme fırsatı buluyorum. Bu turnuvalar çok özel. Atmosferi ve stresi çok farklı. Kendimi adeta evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı. Bilardonun hem fiziksel hem de zihinsel bir spor dalı olduğunu anlatan , "Bu sporu yaparken fiziğinizi ve zihninizi aynı anda kullanıyorsunuz. İkisinin bir arada yapıldığı nadir bir spor. Bilardo yüksek konsantrasyon, bilgi ve beceri istiyor. 'de çok iyi oyuncular var. , Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet, Birol Uymaz, Savaş Bulut gibi oyuncularla 30 senedir birlikte oynuyorum. 'da ve 'da birçok turnuvaya katıldım. Türk bilardocularını çok iyi ve başarılı buluyorum. İzmir'e ikinci gelişim oldu. En son 1994 senesinde, yaklaşık 25 yıl önce gelmiştim. Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

  1. 27.02.2020
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