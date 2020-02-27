Ünlü bilardocu Caudron'dan Türk bilardoculara övgü
Kariyerinde 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Belçikalı ünlü bilardocu Frederic Caudron, adına düzenlenen özel bir turnuvaya katılmak için İzmir'e geldi. İzmir Bilardo Spor Kulübü'nün kendi adınına organize ettiği turnuvada boy gösteren Belçikalı sporcu Frederic Caudron, açıklamalarda bulundu.
İzmir'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki Caudron, "Kendimi özel hissediyorum. Turnuva çok iyi geçiyor. Burada çok fazla iyi oyuncu var. Onlarla tanışıyor, arkadaş edinme fırsatı buluyorum. Bu turnuvalar çok özel. Atmosferi ve stresi çok farklı. Kendimi adeta evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı. Bilardonun hem fiziksel hem de zihinsel bir spor dalı olduğunu anlatan Frederic Caudron, "Bu sporu yaparken fiziğinizi ve zihninizi aynı anda kullanıyorsunuz. İkisinin bir arada yapıldığı nadir bir spor. Bilardo yüksek konsantrasyon, bilgi ve beceri istiyor. Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet, Birol Uymaz, Savaş Bulut gibi oyuncularla 30 senedir birlikte oynuyorum. İstanbul'da ve Antalya'da birçok turnuvaya katıldım. Türk bilardocularını çok iyi ve başarılı buluyorum. İzmir'e ikinci gelişim oldu. En son 1994 senesinde, yaklaşık 25 yıl önce gelmiştim. Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
- 27.02.2020
- Meryem İyin'in babasından flaş itiraf! "Baskı hissetseydik..."
- En değerli at aranıyor! Ödül 20 milyon dolar
- Şampiyon sporcu madalyasını şehitlere ve Başkan Erdoğan'a armağan etti
- İşte Ersun Yanal'ın görevde kalma nedeni!
- Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
- Derbinin faturası belli oldu! Ozan Tufan'a büyük şok
- Fenerbahçeli oyuncular Ali Koç'a böyle yanıt verdi! "Galatasaray..."
- Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...
- Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler...
-
G.Saray asıl partiyi pazar günü yapacak!
Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
-
Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
-
Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Ünlü bilardocu Caudron'dan Türk bilardoculara övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.