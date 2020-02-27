Bilardocular Türkiye Kupası’na hazırlanıyor
Türkiye Bilardo Federasyonunca organize edilen ve Ankara’nın Keçiören İlçesindeki Taha Akgül Spor Salonu’nda Salonunda Erkekler, Bayanlar, Gençler ve Veteranlar kategorilerinde 1-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalar öncesi Kdz. Ereğli ilçesinde bilardocular antrenmanlarını Üstün Bilardo Salonu’nda gerçekleştirdi. Yapılacak müsabakalara yaklaşık 1500 sporcunun katılacağı belirtildi.
Ereğli'deki sporculardan Fikri Kapan, ilçeden yaklaşık 10 sporcunun turnuvaya katılmaya hak kazandığını ifade etti. Kapan konuşmasında, "Arkadaşlarımız, kendi aralarında ve bireysel çalışmaları ile turnuvaya hazırlanıyorlar. Zonguldak ve ilçelerinden de yüksek katılım sağlanan turnuvada birçok sporcumuzun önemli başarılar elde etmesini bekliyoruz. Bu vesileyle, ilçemizdeki sporcularımıza desteklerinden dolayı sayın Sude denizcilik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer'e teşekkür ediyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta tamamlanan 2. Etap İl Birinciliğinde Şampiyonluğu ulaşan Serdar Berber de, antrenmanlarını Üstün Bilardo Salonu'nda sürdürüyor. Sporculardan bazıları ise antrenman sonrası birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.
Sporcular, federasyon tarafından gün ve saatleri belirlenen çizelgeye göre, ilçeden ayrılacak.
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
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