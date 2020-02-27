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27 Şubat 2020, Perşembe
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Bilardocular ’na hazırlanıyor

Bilardocular Türkiye Kupası’na hazırlanıyor

Türkiye Bilardo Federasyonunca organize edilen ve ’nın Keçiören İlçesindeki Taha Akgül Spor Salonu’nda Salonunda Erkekler, Bayanlar, Gençler ve Veteranlar kategorilerinde 1-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalar öncesi Kdz. Ereğli ilçesinde bilardocular antrenmanlarını ’nda gerçekleştirdi. Yapılacak müsabakalara yaklaşık 1500 sporcunun katılacağı belirtildi.

'ın Ereğli İlçesinde, Türkiye 3 Bant Bilardo 2. Etabına katılacak sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.

Ereğli'deki sporculardan Fikri Kapan, ilçeden yaklaşık 10 sporcunun turnuvaya katılmaya hak kazandığını ifade etti. Kapan konuşmasında, "Arkadaşlarımız, kendi aralarında ve bireysel çalışmaları ile turnuvaya hazırlanıyorlar. Zonguldak ve ilçelerinden de yüksek katılım sağlanan turnuvada birçok sporcumuzun önemli başarılar elde etmesini bekliyoruz. Bu vesileyle, ilçemizdeki sporcularımıza desteklerinden dolayı sayın Sude denizcilik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta tamamlanan 2. Etap İl Birinciliğinde Şampiyonluğu ulaşan Serdar Berber de, antrenmanlarını 'nda sürdürüyor. Sporculardan bazıları ise antrenman sonrası birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sporcular, federasyon tarafından gün ve saatleri belirlenen çizelgeye göre, ilçeden ayrılacak.
  1. 27.02.2020
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