Malkara Bilardo şampiyonu Hakan Gül oldu
Tekirdağ Malkara'da yıllar sonra ilki gerçekleştirilen Cafe Gol 3 Bant Bilardo Turnuvası’nın şampiyonu Hakan Gül oldu. Yeni Mahalle Çavuşlu Sokak üzerinde bulunan Cafe Gol Bilardo ve Çay Salonu'nda girişimci Hakan Gül tarafından yıllar sonra 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenlendi.
Malkara, Şarköy ve Lüleburgazlı 40 kişinin katıldığı turnuvanın finalinde Serkan Tezer ile Hakan Gül eşleşti. Heyecan dolu anlara sahne olan karşılaşma, Hakan Gül'ün şampiyonluğu ile son buldu.
Turnuvaya gösterilen ilgiden çok memnun kaldığını ifade eden Gül, adından söz ettirecek daha büyük çaplı bir turnuva düzenlemeyi düşündüğünü belirtti. Turnuva şampiyonu Hakan Gül, "Etkinliğe katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım onlar da bu turnuvadan keyif almışlardır. Daha önce geleneksel hale gelmiş bu turnuvayı yeniden canlandırmak istedik. İnşallah bundan sonra da geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
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