3 bant bilardo Atatürk kupası sahibini buldu
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 10 Kasım 3 Bant Bilardo Atatürk Kupası, Joker Bilardo Spor Salonu’nda 3 gün sürdü. 52 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda finaller nefes kesti. Finaller sonunda Emrullah Başeğmez birinci oldu.
İkinci 45 dakikanın bitmesi ile birlikte, hangi oyuncu en yüksek puana sahip ise oyunu birinci olarak tamamladı. 4'er kişilik gruplar ile başlayan turnuvada, maçların birinci ve ikincileri ile üst tura yükseldi.
Çekişmeli ve heyecanlı geçen üst turların sonunda yarı final müsabakalarında Bora Yayalar ile Savaş Bulut mücadele ederken Emrullah Başeğmez ile Muzaffer Kahraman finale çıkmak için yarıştı. Yarı final müsabakalarında rakiplerini yenen Emrullah Başeğmez ile Savaş Bulut, finalde yarışmaya hak kazandı.
Onlarca bilardo severin soluksuz izlediği final müsabakasında aldığı serilerle şampiyonluğa uzanan Emrullah Başeğmez Atatürk Kupası'nın sahibi oldu.
- 27.02.2020
- Damien Comolli Fenerbahçe'deki krizi böyle açıkladı!
- Fenerbahçe'de futbolculara derbi sonrası yaptırım! İşte yasaklar...
- Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a teklif! 'İndirime git...'
- Inter Ludogorets UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Bilecik’te bilardo turnuvası başladı
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
- Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
- Derbinin faturası belli oldu! Ozan Tufan'a büyük şok
- Fenerbahçeli oyuncular Ali Koç'a böyle yanıt verdi! "Galatasaray..."
-
G.Saray asıl partiyi pazar günü yapacak!
Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
-
Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
-
Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
3 bant bilardo Atatürk kupası sahibini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.