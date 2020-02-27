Van’da bilardo şampiyonası - Son dakika Bilardo haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bilardo Van’da bilardo şampiyonası

Van’da bilardo şampiyonası

Van’da bilardo şampiyonası

ve ile Van Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘3 ’ müsabakaları tamamlandı.

9-19 Ocak 2020 tarihleri arasında bir bilardo salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 100 sporcu katıldı.

Final müsabakaları sonunda 3 kupasının sahibi Nebi Acar olurken, 4 yıl aradan sonra birincilik koltuğunu devreden Ferhat Öztürkçü ikinci, Mehmet Kızıldeniz ve Mehmet Gültekin ise üçüncü ve dördüncü oldu.

Turnuvada ilk üçe giren sporculara kupa ve madalyaları, ve Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir ve Bilardo İl Temsilcisi Abdurrahman Akbulut ve protokol üyeleri tarafından verildi.

  1. 27.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Van’da bilardo şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN