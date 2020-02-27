Bilardocular Merhum Bilardocular anısına Isparta'da yarışıyor
Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta’da düzenlenen Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'nda heyecan başladı.
Bilardo Isparta İl Temsilcisi Özkan Özfidan, Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası ile Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman'ı andıklarını belirterek, "Turnuvaya 1 kadın ve 63 erkek sporcu katılıyor. Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'na desteklerinden dolayı Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürü bir borç biliyorum. Turnuvamız Pazar günü sona erecek" dedi.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Bilardocular Merhum Bilardocular anısına Isparta'da yarışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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