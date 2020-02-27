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27 Şubat 2020, Perşembe
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Bilardocular Merhum Bilardocular anısına 'da yarışıyor

Bilardocular Merhum Bilardocular anısına Isparta'da yarışıyor

ve anısına ’da düzenlenen Bilardo 3 Ege- 'nda heyecan başladı.

Kentte, 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Bilardo 3 Ege- 'nda, Akdeniz ve Ege bölgelerinden 64 sporcu yarışıyor. Üst düzey sporcuların yarışacağı turnuvaya Başkanlığı da destek veriyor.

Bilardo Isparta İl Temsilcisi Özkan Özfidan, Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası ile ve 'ı andıklarını belirterek, "Turnuvaya 1 kadın ve 63 erkek sporcu katılıyor. Isparta Bilardo 3 Özel Bant Ege-Akdeniz Bölgesi Turnuvası'na desteklerinden dolayı Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürü bir borç biliyorum. Turnuvamız Pazar günü sona erecek" dedi.
  1. 27.02.2020
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