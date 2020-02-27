Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu - Son dakika Bilardo haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bilardo Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu

’da 3. oldu

Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu

’nın şehrinde düzenlenen 3 Tokyo Uluslararası Turnuvasında üçüncü oldu.

3 milli sporcusu , 'nın şehrinde düzenlenen Tokyo 3 Bant üçüncü olarak büyük başarıya imza attı. 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada adına yarışan Emrullah Başeğmez yarı finalde rakibine 30-29 yenilerek turnuvayı üçüncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.

Başeğmez, "Bu yıl 27.si düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında Avrupa kıtasından davet edilen tek sporcuyum. Bu zorlu turnuvada üçüncü olup ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum" dedi.
  1. 27.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN