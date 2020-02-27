Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu
Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Tokyo Uluslararası Turnuvasında Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.
Başeğmez, "Bu yıl 27.si düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında Avrupa kıtasından davet edilen tek sporcuyum. Bu zorlu turnuvada üçüncü olup ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum" dedi.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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