Cem Özkaya dünya kupasında temsil edecek
Cem Özkaya İstanbul Max Bilardo Spor Tesisinde yapılan 3 bant Dünya Kupası Türkiye Ön Elemeleri Müsabakalarında tüm maçları kazanarak Antalya'da yapılacak olan Dünya Kupası ana turnuvasına katılma hakkını elde etti. Başarılı bilardocu Cem Özkaya, Çarşamba Belediyespor’u dünya kupasında temsil edecek.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Cem Özkaya, "İstanbul'da kulübümü başarı ile temsil etmenin gururunu yaşadım. Antalya'da yapılacak olan dünya kupası ana turnuvasında da Çarşamba Belediyespor Kulübü'nü en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a da bilardo sporuna verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Farklı branşlardan sporcularımızın başarı elde etmesi hem şehrimiz, hem ülkemiz için çok önemli, ülkemizin her spor branşında başarılı olması en büyük temennimiz. İlçemizde yaşayan gençleri spora teşvik için çalışmalar yapıyoruz. Cem Özkaya kardeşimiz son şampiyonada gösterdiği performansla ilçemizin ve kulübümüzün tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. İstanbul'da düzenlenen müsabakalarda yaptığı başarıyı, Antalya'da düzenlenecek olan dünya kupası müsabakalarında da göstereceğine inanıyor, sporcumuza başarılar diliyorum" diye konuştu.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Cem Özkaya dünya kupasında temsil edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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