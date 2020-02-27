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27 Şubat 2020, Perşembe
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’te bilardo turnuvası başladı

Bilecik’te bilardo turnuvası başladı

şampiyonalarına katılan ve derece alan Bozüyüklü bilardocu öncülüğünde Amerikan ve 3 bant bilardo turnuvası başladı. 15 yaş üzeri kadın ve erkek bilardocuların katılabileceği turnuvaya 30 bilardo sever katılım sağlarken, turnuva yarın akşam sona erecek.

'in Bozüyük ilçesinde uzun yıllar önce yapılan ve vatandaşların özlemle beklediği bilardo turnuvaları yeniden başladı. Turnuva hakkında bilgi veren bilardocu , ilerleyen günlerde Bozüyük'te bir bilardo ekibini kurmak istediklerini ve bu ekibi şampiyonalarına hazırlayacaklarını belirterek, "Gençlerimizi uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutup bu gibi spor dallarında başarılı olmaları için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim" dedi.
  1. 27.02.2020
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