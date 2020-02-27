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27 Şubat 2020, Perşembe
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ve Avrupa ikincisi oldu

Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu Avrupa ikincisi oldu

Avrupa 3 ’nda ile arasında oynanan final maçında Türkiye, İspanya'ya finalde 15-3 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

'da düzenlenen Avrupa 3 , bugün yapılan final maçı ile sona erdi. Dani Sanchez ve Ruben Legazpi'den oluşan ile ve 'dan oluşan arasında oynanan final maçı nefesleri keserken, 1-1 berabere biten maç, uzatmalarda İskoç ikilisi sisteminde oynadı. 15 sayı üzerinden oynanan uzatmalarda İspanya, Türkiye karşısında 15-3 galip gelerek Avrupa şampiyonu oldu.

  1. 27.02.2020
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