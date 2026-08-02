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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta B planı Schick! Kulübünün bonservis beklentisi...

Beşiktaş'ta B planı Schick! Kulübünün bonservis beklentisi...

Bir yandan Vlahovic’in kararını bekleyen Beşiktaşlı kurmaylar, diğer taraftan teknik direktör Italiano’nun takımda görmeyi istediği Patrick Schick için nabız yoklamaya devam ediyor. Yönetimin 30 yaşındaki golcünün mali şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'ta B planı Schick! Kulübünün bonservis beklentisi...

Avrupa Ligi'nde Midjtylland'ı eleyerek moral ve öz güven kazanan Beşiktaş'ta transfer gündemi oldukça yoğun... Yönetim, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun talebi doğrultusunda sol stoper, sağ kanat, orta saha ve golcü takviyesi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 1 numaralı hedef Dusan Vlahovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi nedeniyle alternatif arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların rotayı yeniden Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick'e çevirdiği öğrenildi.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Yaklaşık 1 yıldır oyuncuyu yakın markaja alan Beşiktaş transfer komitesinin Çekyalı forvetle ilgili nabız yoklaması devam ediyor. Serdal Adalı yönetiminin 30 yaşındaki golcünün mali şartları hakkında Bundesliga ekibinden bilgi aldığı öğrenildi. Teknik patron Vincenzo İtaliano tecrübeli forveti kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Bu transferde Bayer Leverkusen'in bonservis beklentisi belirleyici faktör olacak. Bundesliga temsilcisinin pazarlıkta kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.

HAVADAN VE YERDEN ETKİLİ

Gol pozisyonlarında son derece soğukkanlı davranan Çek golcü, ceza sahası içinde bitiricilik özelliğiyle öne çıkıyor. Kaleye sırtı dönük olarak oynama vasfına sahip olan Schick, 1.91'lik boyunun verdiği avantajla hava toplarında da rakipler için önemli bir tehdit. Güçlü fiziğiyle ikili mücadeleleri kazanma oranı yüksek.

26 GOLE DİREKT ETKİ

Patrick Schick geçen sezon Bayer Leverkusen'in skor yükünü adeta tek başına çekti. Bundesliga'da 28, Şampiyonlar Ligi'nde 9, Almanya Kupası'nda 5 olmak üzere toplam 42 maçta forma giyen 30 yaşındaki gol makinesi 22 kez ağları havalandırırken, 4 de asist yaptı. 26 gole katkı sunan Schick'in kulübüyle sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.

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