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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Italiano'nun eski öğrencisi listede

Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Italiano'nun eski öğrencisi listede

Beşiktaş, Fiorentina forması giyen ve U23 kotasına uyan orta saha oyuncusu Giovanni Fabbian’ı gündemine aldı. Vincenzo İtaliano, eski öğrencisini ikna etmeye çalışacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Italiano'nun eski öğrencisi listede

Siyah beyazlı takımın teknik patronu Vincenzo İtaliano, orta saha rotasyonunu uzun lig maratonunda yeterli bulmuyor. İtalyan hoca Midtjylland maçının ardından yönetimden bu bölgeye 2 transfer talep etti. Çalışmalara başlayan siyah beyazlı idarecilerin Fiorentina'da forma giyen Giovanni Fabbian'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İtalyan oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu U23 kotasına uyuyor. İtaliano, geçen sezonun ikinci yarısında Bologna'da kiralık olarak forma giyen eski öğrencisini ikna etmeye çalışacak.

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Orijinal mevkii 10 numara olan Giovanni Fabbian, 6 ve 8 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Geçen sezon Serie A (İtalya Ligi) toplam 29 karşılaşmada forma şansı bulan 23 yaşındaki İtalyan futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı. İtalya Kupası'nda 2 maçta süre alan başarılı orta saha, 1 asist yaptı.

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