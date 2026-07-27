Beşiktaş'tan Salah'a tarihi teklif! Başkan Serdal Adalı'dan mali fedakarlık

Beşiktaş, Leandro Trossard'dan sonra futbol dünyasında büyük ses getirecek bir transferi daha gerçekleştirmek için artık saatleri sayıyor. Başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah'ın transferi için önceki gün menajer Rammy Abbas ile bir görüşme yapmıştı. Adalı'nın dünya yıldızına siyah beyazlı formayı giydirmek için son görüşmede maddi konuda birçok fedakarlık yaptığı belirtildi. Beşiktaş camiası oyuncunun gelişini büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklerken, sözleşmenin mali detayları belli oldu.

GOOGLE'DA BEŞİKTAŞ ARANIYOR

Tecrübeli yıldızın transfer süreci, dünyada en çok merak edilen konuların başında geliyor. Siyah beyazlıların Mohamed Salah'ın transferini bitirme aşamasına getirmesinin ardından Google'da Beşiktaş aramalarında gözle görülür bir artış dikkat çekti. Özellikle Mısır ve İngiltere'de Beşiktaş sorgusunda patlama yaşandı.

ÖZEL MADDELER

Siyah-beyazlılar, Mısır'ın yaşayan efsanesine 2 yıllık sözleşme önerdi. 34 yaşındaki yıldıza yıllık 15 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euro'yu bulan performans bonusu teklifi sunulduğu aktarıldı. Sözleşmede ayrıca oyuncunun imaj haklarına ilişkin özel maddeler de yer alıyor. Bu kalemlerle birlikte teklifin 2 yıllık toplam maliyeti 40 milyon euro'nun üzerine çıkıyor. Kolombiyalı menajer olumlu cevap verdiği takdirde, siyah beyazlılar tecrübeli oyuncu için Yunanistan'a özel jet gönderecek.

UDUOKHAI'YE YOL GÖRÜNDÜ

Mohamed Salah'ın transferiyle birlikte yabancı kontenjanını açmak adına Felix Uduokhai ile yollar ayrılacak. Siyah beyazlı kurmaylar, Alman stopere gelen teklifleri değerlendirecek. Cezası nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland maçında görev yapamayan 28 yaşındaki savunmacının en ciddi talibi Bundesliga'ya yeniden yükselen Schalke 04.

TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Mısır Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Mohamed Salah, Yunanistan'da sezonun yorgunluğunu atıyor. 34 yaşındaki tecrübeli yıldızın transfer sürecinde görev alan bazı isimlerin sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.