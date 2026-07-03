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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Pellegrini bombası! Transferi o isim bitirecek

Beşiktaş'tan Pellegrini bombası! Transferi o isim bitirecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ouattara ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Beşiktaş yönetimi, Roma ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Lorenzo Pellegrini için harekete geçti. Gökhan Keskin deneyimli oyuncuyla görüşmelere başladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan Pellegrini bombası! Transferi o isim bitirecek

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, Monaco'nun sol beki Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı ve ilk takviyesini gerçekleştirdi. Siyah beyazlı kurmaylar, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun talebi üzerine İtalya'dan yıldız bir ismi gündemine aldı. Beşiktaşlı kurmaylar, 48 yaşındaki teknik adamın forvet arkasında bağlantı yapabilen '10 numara' isteğinin ardından Serie A devi Roma ile sözleşmesi sona eren Lorenzo Pellegrini için harekete geçti.

İLK TEMAS KURULDU

Transfer komitesinde görev alan Gökhan Keskin, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki yıldızla görüşmelere başladı. Siyah beyazlı yönetimin imza parasının da dahil olduğu cazip maaş teklifi ile Pellegrini'yi ikna etmek için çaba sarf ettiği belirtildi. Başkent temsilcisinin altyapısından yetişen ve 9 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen İtalyan yıldızın piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli orta saha bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

DEVLERİN MARKAJINDA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Pellegrini ile Beşiktaş dışında Serie A'nın dev kulüpleri de ilgileniyor. Son şampiyon İnter'in yanı sıra Juventus ve Napoli de oyuncunun durumunu takip ediyor. Ancak İtalyan futbolcunun yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle devlerin transferde adımlarını temkinli attığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ VE TEKNİK

İtalyan yıldız farklı pozisyonlarda görev alabilmesi nedeniyle teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlayabiliyor. 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve bazen sol iç gibi farklı rollerde oynayabiliyor. Top rakipteyken baskı yaparak takım savunmasına önemli katkılar verebiliyor. 30 yaşındaki oyuncu yüksek top tekniği sayesinde etkili ara paslarıyla hücum hattını besliyor.

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Geçen sezon Roma formasıyla 24, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 maçta forma şansı bulan Pellegrini, 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. 11 gole katkıda bulunan 10 numara, 36 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi ve 6 gol 2 de asistle yaptı.

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