Beşiktaş'ta Lauriente için kıran kırana pazarlık! İşte önerilen rakam

Midtjylland maçına kanat transferini yetiştirmek isteyen siyah beyazlıların 1 numaralı hedefi Armand Lauriente. Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun çok istediği Fransız yıldız için Sassuolo ile sıkı pazarlık halinde... İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; siyah beyazlı yönetim 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ancak tok satıcı rolünü oynayan Serie A ekibi yüksekten uçtu. Sassuolo'nun Lauriente için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Oyuncuyla el sıkışan Beşiktaş yönetiminin bonservis bedelinde ortak noktada buluşulduğu takdirde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

10.1 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Laurıente'nin Sassuolo ile 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor. Serie A ekibinin 4 yıl önce 10.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lorient'ten transfer ettiği Lauriente, geçen sezon 7 gol, 9 asistle oynadı. Sassuolo'da toplam 141 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 38 gol, 27 asistlik performans sergiledi.