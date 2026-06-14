Beşiktaş Lauriente'de ısrarcı! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle birlikte kadrosunu önemli takviyeler ile güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ta transfer için tek yetkili olan futbol direktörü Önder Özen yoğun mesai harcıyor. Önder Özen, 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının talebi doğrultusunda 'kanat' listesinde en üst sıralarda yer alan Armand Lauriente'yi siyah-beyazlı renklere katmak için şartları zorluyor. İtalyan basını, Sassuolo ile pazarlık masasına oturan Kara Kartal'ın yaptığı teklifi duyurdu.

YÜKSEKTEN UÇTULAR

Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerine 15 milyon euro artı bonusları içeren bir teklif hazırlığıyla başladığı ifade edildi. Ancak bu rakamın şu aşamada Serie A temsilcisi tarafından yeterli bulunmadığı aktarıldı. Yeşil-siyahlı kulübün Fransız sol kanadın ayrılığına sıcak baktığı ancak bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euro talep ettiği belirtildi. Uzun zamandır Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için iki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

MARSİLYA TAKİPTE

Armand Lauriente ile ilgilenen kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'nın yanı sıra bazı Avrupa kulüplerinin de deneyimli futbolcuyu takibe aldığı belirtildi. Siyah-beyazlılar belirlenen bütçeyi aşması halinde rotayı listede yer alan alternatif futbolculara çevirecek.