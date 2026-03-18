Taylan vedaya yakın

18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Taylan Bulut'un yol ayrımında olduğu aktarıldı. Beklediği forma şansını bulamayan 20 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda veda edeceği ifade edildi. Bu sezon yalnızca 9 resmi maçta oynayan ve 1 asist yapan Taylan'ın sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor. Taylan Bulut'un ilk etapta başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği vurgulanıyor.