Haberler Beşiktaş Kore boğası hazır

Kore boğası hazır

2 maçta 3 gole katkı sunan Güney Koreli Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlıların Göztepe karşısında en önemli gol silahı olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Kore boğası hazır

Siyah-beyazlı yönetimin kış döneminde Genk'ten kadrosuna dahil ettiği Hyeon-gyu Oh az zamanda çok işler başardı. Alanyaspor karşısında enfes bir röveşata golüyle açılışı yapan Güney Koreli golcü, başarılı performansını Başakşehir deplasmanında da sürdürdü. Opoku'nun hatası sonrası düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturan 24 yaşındaki forvet, Orkun Kökçü'ye topuğuyla şık bir gol pası vermişti. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ilk oyuncu olan Oh, siyah-beyazlı takımın Göztepe karşısında en önemli gol silahı. Teknik direktör Sergen Yalçın 2 haftada 3 gole etki eden Güney Koreli yıldıza çok güveniyor.

KORE, BEŞİKTAŞ'I İZLEYECEK

Beşiktaş Kulübü, Güney Kore'nin dijital yayın platformu Coupang Play ile yayın hakları konusunda el sıkıştı. Bu stratejik ortaklık kapsamında, siyah-beyazlı takımın Trendyol Süper Lig'de oynayacağı tüm karşılaşmalar Güney Kore'de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Genk'ten transfer edilen Hyeon-Gyu Oh'un kariyerine 2 gol ve 1 asistle başlaması, Uzak Doğulu futbolseverlerin ilgisini Beşiktaş'a yöneltti. 24 yaşındaki golcünün ülkesindeki popüler kimliği, Güney Koreli yayıncıları harekete geçirdi.

