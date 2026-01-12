CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kristoffer Ajer için transfer planını belirledi!

Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Brentford’un 27 yaşındaki Norveçli savunmacısı Kristoffer Ajer’i transfer listesine yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Kış transfer penceresinin açılmasından bu yana kadrosuna takviye yapamayan Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Serdal Adalı yönetim kurulu olarak 20 saat çalıştıklarını belirterek "Taraftarlarımız rahat olsun" mesajını vermişti. Geçtiğimiz günlerde ailevi problemleri nedeniyle Gabriel Paulista takımdan ayrılmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın defansa mutlaka oyuncu alınmasını talep ederken, Brentford'un 1.98'lik savunmacısı Kristoffer Ajer transfer listesine dahil edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Beşiktaşlı yetkililerin İngiltere Premier Lig kulübüne 27 yaşındaki Norveçli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı. Güçlü fizik yapısına sahip Kristoffer Ajer'in savunmanın birkaç bölgesinde görev alabilme özelliği transferi daha cazip hale getiriyor. İngiliz ekibinin olası kiralama için zorunlu satın alma maddesi talep edebileceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürecek. Ancak Brentford'un mukaveleyi 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

375

Premier Lig ekibi 2021 yazında Ajer'i kadrosuna katarken, İskoç temsilcisi Celtic'e 15.7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 1.98'lik defans oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Ajer kariyeri boyunca 375 maça çıkarken bu periyotta 25 gol, 20 asistlik katkı sağlamayı başardı.

PAS KALİTESİ YÜKSEK

Norveçli oyuncu pas kalitesi yüksek olduğu için savunmadan top çıkarmada başarılı. 1.98 metre boyunun verdiği avantajla hava toplarında rakiplerine ciddi üstünlük sağlıyor. Orijinal bölgesi stoper olsa da sağ ve sol bekte zaman zaman görev alabiliyor. Ajer'in handikapı ise rakibin yoğun presi altında konsantrasyon eksikliği yaşadığında hatalar yapabiliyor.

Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
