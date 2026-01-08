Cengiz’in Kartal aşkı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, AA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı forma altında kendisini çok mutlu hissettiğini dile getiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu "Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim. Devre arasından sonra 3-4 aylık bir süreç var. Futbol için uzun bir süre. Ne olacağını bilemeyiz. Ben sadece bunu düşünerek hareket etmiyorum. Bir an önce lig maçını düşünerek hareket ediyorum" dedi.

ÖZGÜRLÜK SAĞLIYOR

Beşiktaş'a transfer olmadan önce de Sergen Yalçın ile konuştuğunu anlatan deneyimli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sergen hocanın bana güvendiğini gelmeden önce de biliyordum. Tesise ilk girdiğim andan itibaren de tekrardan konuştuk. Sergen hocayla çalışmayı seviyorum. Hocanın antrenmanları gerçekten çok şiddetli. Özellikle hücum oyuncularına özgürlük sağlıyor. 'Üçüncü bölgede bire bir kaldığınızda çok düşünmeyin' diyor. Bir kanat oyuncusu olarak bana öz güven veriyor."

TARAFTARLAR BİZE İNANSIN

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlar hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Beşiktaşlı taraftarların karşısında oynamanın kendisini özel hissettirdiğini aktaran Cengiz, "Özellikle ilk maçımda gol attıktan sonra bunu çok iyi bir şekilde hissettim. Sadece bize inansınlar. Her zaman gelip stadımızı dolduruyorlar. Bizi desteklesinler. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. İkinci yarı çok daha iyi olacağız. Buna inansınlar. Hep birlikte en iyi şekilde gidebildiğimiz yere kadar gidelim" şeklinde görüş belirtti.

LIONEL MESSI'YE HAYRANIM

Yıldız oyuncu, Lionel Messi'ye hayran olduğunu söyledi. Birçok futbolcunun onu örnek alması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Çünkü o çok farklı bir konumda. Roma'dayken de karşılıklı oynamıştık. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde onları elemiştik. Fransa'da da tekrar karşılaştık. İnanılmaz bir oyuncu. Topu ayağından almak istersiniz alamazsınız. Los Angeles FC'de oynarken onlarla eşleşmiştik. Topu tam aldım diyorsun, inanarak gidiyorsun ama alamıyorsun" dedi.

HAYALİ 2026 DÜNYA KUPASI

Cengiz Ünder kariyerindeki en büyük hayalinin 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu belirtti. Milli Takım'a her gittiğinde performansının çok yüksek olduğunun altını çizen 28 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: " Uzun yıllar sonra Milli Takım'a tekrardan gitme gibi bir şansımız var. Bu çok önemli. 1.5-2 yıldır zaten milli takıma gitmedim. Takımı izlediğim sürede de çok beğendim. Çok genç oyuncular var. Onları izlerken gerçekten çok keyif alıyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum."

AİLEME YAKIN OLMAK İSTEDİM

Cengiz Ünder Türkiye'ye dönme sebebini de açıkladı. Yıldız futbolcu, "Türkiye'ye dönmek istediğim için döndüm. Sevdiklerime daha yakın olmak istiyordum. Çok fazla gelemedikleri için, sonuçta ölümlü dünya. Ailem yurt dışına gelmeyi çok sevmezdi. Roma'da ilk sezonumda gelmişlerdi. Biraz da yaş alınca dönmek istediğimi fark ettim. Hiçbir zaman pişman değilim" diye konuştu.