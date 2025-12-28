CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Zapata sesleri

Zapata sesleri

İtalyan basını, siyah beyazlı yönetimin Serie A temsilcisi Torino’da kariyerini sürdüren 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü gündemine aldığını ileri sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Zapata sesleri

Sezon başında Roma'dan transfer edilen Tammy Abraham'dan verim alamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın hücum bölgesine takviye yapılmasını talep etti. Beşiktaşlı kurmayların Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Duvan Zapata'yı yakından takip ettiği ileri sürüldü. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Beşiktaş'ın, 8 Aralık'ta Torino'nun evinde Milan ile oynadığı ve yıldız forvetin 1 gol attığı maça scout gönderdiğini ileri sürdü.

CAGLIARI'NİN DE TAKİBİNDE

Haberde ayrıca siyah-beyazlıların transfer planının Kolombiyalı golcünün mevcut sözleşmesini devralmak ve şartlarını iyileştirmek olduğu belirtilirken, Nisan 2026'da 35 yaşına girecek tecrübeli forvet için bu detayın önemli olduğu vurgulandı. Cagliari'nin de Zapata ile ilgilendiği, ancak deneyimli golcünün yüksek maaşının transferi güçleştirdiği aktarıldı. Siyah-beyazlılar, Torino temsilcisinin oyuncuyla ilgili vereceği nihai kararı bekliyor

62

11 yıldır Serie A'nın muhtelif takımlarında (Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta ve Torino) forma giyen Duvan Zapata'ya bugüne kadar toplam 62 milyon euro bonservis bedeli ödendi. En yüksek piyasa değerini 62 Atalanta'da formunun zirve yaptığı 2019 yılında (45 milyon euro) yakaladı.

FİZİK GÜCÜ AVANTAJ

Güçlü bir fizik yapısına sahip olan Kolombiyalı golcü, bu avantajıyla ikili mücadelelerin çoğunda rakiplerine üstünlük sağlayabiliyor. Ceza sahası içindeki final vuruşlarında son derece başarılı. Sırtı dönük oyun oynayabilir. Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlayabilen bir forvet profilinde.

