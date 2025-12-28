Dikilitaş müjdesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu. Adalı, "Dikilitaş adı gibi Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığının teminatıdır. Beşiktaş'ı borç yükünden kurtaracak en somut adımdır. Bu projeye çok önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerimiz dışında gelirlerimizi artırmak ve büyümeye devam etmek zorundayız. 2026'nın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Başkan Serdal Adalı şöyle devam etti: "Güçlü bir idari ve kurumsal yapılanma, ancak verimli, nitelikli ve sürdürülebilir iş birlikleriyle desteklendiğinde güçlenir. Sponsorluk ağımızda ne yazık ki rakiplerimizin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Rekabet avantajımızı yeniden kazanmak ve bu alandaki mali kazanımlarımızı artırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk stratejilerimizde, son yıllardaki performansımızı yukarı taşıyacak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Fark yaratacak yeni ve prestijli iş birlikleri için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

NOKTA ATIŞI TRANSFER

Başkan Adalı transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı, "Beşiktaş'ın transfer stratejisi, finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11'de oynayabilecek ve takıma anında güç katacak 'nokta atışı' isimleri kadroya dahil etmektir. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. Takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

KULÜBÜN BORCU 22.5 MİLYAR TL

Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Mali konularda üyeleri bilgilendiren denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğunu duyurdu. Daha önce 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcun 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.

ASLA PES ETMEYECEĞİZ

Serdal Adalı, kendilerine çifte standart uygulandığını savundu. Adalı, "Futbolda sistematik hale gelen hakem hataları tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Saha içindeki emeğimizi, masa başındaki bu haksız yaptırımlara teslim etmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Geçmişte bu yolda yorulan veya pes edenlerimiz olmuş olabilir. Fakat buradayız, dimdik ayaktayız" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Adalı, Dikilitaş Projesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Adalı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarına, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.