Ndidi ve Bilal gitti

Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası'nda Beşiktaş'tan 2 futbolcu mücadele edecek. Nijerya Milli Takımı'na seçilen Ndidi ile Mali Milli Takımı'na davet edilen El-Bilal Toure, ülkelerinin milli takım kamplarına gitti. İki yıldız, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
