Rafa Silva dönüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olduğu için Gaziantep FK maçında kadroya alınmayan Rafa Silva ile ilgili kararını verdi. Deneyimli teknik adamın, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in şok sakatlıkları sonrası Portekizli maestroyu Trabzon'a götürmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın fizik olarak hazır hale gelmesi durumunda 32 yaşındaki oyuncuya kritik müsabakada ilk 11'de olmasa da oyunun gidişatına göre süre vereceği öğrenildi. Rafa Silva Fenerbahçe derbisinden sonra oynanan 4 lig maçında belindeki problem ve idman eksikliği nedeniyle forma giyememişti.