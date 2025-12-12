Jurasek’e veda

Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan David Jurasek, teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almıyor. Siyahbeyazlılar, yedek kulübesine mahkum kalan Çekyalı sol bekin sözleşmesini feshetmek için Portekiz deviyle görüşmelerini sürdürüyor.
