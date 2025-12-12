Deplasman Kartalı

Evindeki son 4 maçı kazanamayan ve taraftarlarını üzen Beşiktaş'ı zorlu Trabzonspor maçı öncesi deplasman performansı ümitlendiriyor. Siyah-beyazlı takım 3-0'lık Göztepe yenilgisinin ardından oynadığı son 6 dış saha maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Kartal söz konusu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
