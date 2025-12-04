Başkan Adalı'dan açıklama

Başkan Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edilmesinin ardından sert bir açıklama yayınladı. Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık tanınmasını veya kollanmayı talep etmemiştir. Bizim tek isteğimiz; herkes için adil, eşit ve doğru yönetilen bir futbol düzenidir. Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir. Bu kararların, bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan alıkoyması mümkün değildir."