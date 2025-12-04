CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Sol kanada Sambacı

Sol kanada Sambacı

Siyah-beyazlı yönetim Flamengo’nun yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Everton Cebolinha’yı transfer listesine ekledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Sol kanada Sambacı

Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hummalı biçimde sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda eksik bölgeleri belirleyen siyah-beyazlılar ara transfer döneminde kadrosuna en az 4-5 ekleme yapmayı planlıyor. Şu anda orijinal sol kanat oyuncusu olmayan siyah-beyazlı kulüp, bu bölgeye mutlaka takviye yapmayı düşünüyor. Beşiktaş kurmayları, Brezilya devi Flamengo'da forma giyen Everton Cebolinha'yı transfer gündemine aldı.

SAĞ KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR

Brezilya basınına göre; Flamengo, 30 Haziran 2026'da kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak için girişimlerde bulundu. Ancak Avrupa'da kariyerini sürdürmek isteyen tecrübeli sol bek bu teklifi geri çevirdi. Beşiktaş yönetiminin, ocakta takımdan ayrılma ihtimali iyice güçlenen Cebolinha için Brezilya kulübüyle masaya oturması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.

34 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Flamengo Kulübü, Everton Cebolinha'yı 2022'de Portekiz devi Benfica'dan kadrosuna kattı. Brezilya temsilcisinin kasasından bu transfer için 14 milyon euro bonservis bedeli çıktı. 29 yaşındaki sol kanat için bugüne kadar toplam 34 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Cebolinha'nın 7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

8

Bu sezon 5 ayrı kulvarda toplam 39 müsabakada görev alan yıldız oyuncu, 4 gol, 4 asistlik performansıyla 8 gole direkt etki etti. Cebolinha, Serie A'da ise 22 maçta forma şansı bulurken, 1 kez ağları salladı, 3 de gol pası verdi.

FİNALDE 22 DAKİKA OYNADI

FLAMENGO, 30 Kasım'da G.Amerika'nın en önemli futbol organizasyonu olan Libertadores Kupası'nda Palmeiras'ı 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Dev finalde 22 dakika süre alan Everton Cebolinha, kupa koleksiyonuna Libertadores'i de ekledi.

