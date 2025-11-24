Ersin’den 5 kurtarış

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin, Mert Günok'tan eldivenleri aldıktan sonra formasını kaybetmedi. Bahis soruşturmasında ismi geçen ancak tedbiri kaldırıldığı için oynamaya devam eden Ersin, Samsunspor karşısında iyi bir maç çıkarttı ve takımını ayakta tutan isim oldu. 5 kurtarış yapan genç eldiven, ikinci yarının son anlarında Polat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kurtarışla takımına puanı getirdi.

NDIAYE AFFETMEDİ

Samsunspor'un sezon başında büyük umutlarla Kızılyıldız'dan renklerine kattığı Cherif Ndiaye, Tüpraş Stadı'nda boş geçmedi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Cengiz Ünder'in hatalı pasını iyi değerlendiren Diaye, golü buldu.