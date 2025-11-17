CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Potada hedef EuroLeague

Potada hedef EuroLeague

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı'nın Genel Menajeri Nedim Yücel, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, takımın iyi bir seviyede olduğunu belirterek "Şu andaki kadromuzdan çok memnunuz ama yine de oyuncu havuzunu takip etmekteyiz. Formsuzluklar, sakatlıklar olabilir. Bir oyuncu eklemesinde bulunabiliriz. Şu andaki hedefimiz EuroCup'ta şampiyon olup EuroLeague'e adım atmak. Çünkü artık organizasyon olarak EuroLeague'e hazır olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Potada hedef EuroLeague
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı'nın Genel Menajeri Nedim Yücel, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, takımın iyi bir seviyede olduğunu belirterek "Şu andaki kadromuzdan çok memnunuz ama yine de oyuncu havuzunu takip etmekteyiz. Formsuzluklar, sakatlıklar olabilir. Bir oyuncu eklemesinde bulunabiliriz. Şu andaki hedefimiz EuroCup'ta şampiyon olup EuroLeague'e adım atmak. Çünkü artık organizasyon olarak EuroLeague'e hazır olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.
REKLAM - Türk Telekom
Aslan Arias için transfer planını belirledi!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
Daha Eski
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30
Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir 00:30
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! 00:30
Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... 00:30
A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! 00:30