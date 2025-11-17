Potada hedef EuroLeague

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı'nın Genel Menajeri Nedim Yücel, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, takımın iyi bir seviyede olduğunu belirterek "Şu andaki kadromuzdan çok memnunuz ama yine de oyuncu havuzunu takip etmekteyiz. Formsuzluklar, sakatlıklar olabilir. Bir oyuncu eklemesinde bulunabiliriz. Şu andaki hedefimiz EuroCup'ta şampiyon olup EuroLeague'e adım atmak. Çünkü artık organizasyon olarak EuroLeague'e hazır olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı'nın Genel Menajeri Nedim Yücel, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, takımın iyi bir seviyede olduğunu belirterek "Şu andaki kadromuzdan çok memnunuz ama yine de oyuncu havuzunu takip etmekteyiz. Formsuzluklar, sakatlıklar olabilir. Bir oyuncu eklemesinde bulunabiliriz. Şu andaki hedefimiz EuroCup'ta şampiyon olup EuroLeague'e adım atmak. Çünkü artık organizasyon olarak EuroLeague'e hazır olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.