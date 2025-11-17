Emirhan takımla çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması yaptı. Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Emirhan da çalışmaya katıldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması yaptı. Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Emirhan da çalışmaya katıldı