Minik Kartallar gol yağdırdı: 5-0

Beşiktaş U14 Takımı, Gelişim Ligi'nin 11'inci haftasında İstanbulspor'u farklı yendi: 5-0. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da siyah-beyazlılar 1-0 önde kapattı. Kuzey Cem Kaz 3 gol atarak maçın yıldızı oldu. Kartal'ın diğer sayılarını Emir Destanoğlu ve Efe Karaahmetoğlu kaydetti.
