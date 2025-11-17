CANLI SKOR ANA SAYFA
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Benfica'nın aradığı profil

Benfica’nın aradığı profil

Avrupa devlerinde forma giyen eski Portekizli yıldız Maniche, Rafa Silva’nın Portekiz devinin aradığı oyuncu olduğunu vurguladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Benfica’nın aradığı profil

Beşiktaş Kulübü'nde milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada 1 numaralı gündem maddesi Rafa Silva... Portekizli yıldızın menajerlik şirketi, 32 yaşındaki futbolcunun görevini eskisi gibi sürdüremediği için takımdan ayrılmak istediğini ve ayrılık kabul edilirse kontrat haklarından vazgeçeceğini deklare etti. CNN Portekiz'de yayınlanan Maisfutebol programında eski Portekizli yıldız Maniche, vatandaşı Rafa Silva ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

JOSE'YE YARDIMCI OLUR

Kariyerinde Porto, Benfica, S. Lizbon, Chelsea ve A. Madrid'de forma giyen 48 yaşındaki futbol adamı, Türkiye'nin Portekiz'e en çok benzeyen ülke olduğunu belirterek "Bir Portekizli İstanbul'da Berlin'den ya da Londra'dan daha çok rahat eder. Rafa tam Benfica'nın aradığı profil. Dönmesi durumunda teknik direktör Mourinho'nun sistemine yardımcı olabilir" dedi. Deneyimli teknik adam da Beşiktaş'taki süreci yakından takip ediyor.

İKİ ANTRENMANA DA KATILMADI

Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıklayan Rafa Silva'da belirsizlik devam ediyor. Portekizli yıldız Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen ağrılarını gerekçe göstererek sabah ve akşam antrenmanına katılmadı. Siyah-beyazlı yönetim, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere yıldız futbolcuya geçtiğimiz cumartesi akşamına kadar izin vermişti.

KARTAL YUVASI'NDAN HAMLE

Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası'ndan Portekizli maestro Rafa Silva için dikkat çeken bir hamle geldi. Kartal Yuvası, Kulüp Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısının ardından satıştan kaldırdığı Rafa Silva imzalı formaları yeniden satışa sundu. Bu gelişme, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Beşiktaşlı futbolseverler Kartal Yuvası'na adeta akın etti. Seferber olan taraftarlar Portekizli maestronun takımda kalması için sosyal medyada hashtagh (etiket) açtı.

