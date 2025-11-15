Rafa'da kritik gün

Beşiktaş'ta bir numaralı gündem maddesi Rafa Silva... Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesi olduğu ileri sürülen Portekizli yıldızın kulüpteki geleceği bugün belli olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddia edilen ve son antrenmanlara katılmayan 32 yaşındaki futbolcu, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere bu akşama kadar siyah-beyazlı kulüpten izin talep etmişti. Beşiktaş Kulübü bugün Rafa Silva'nın geleceği ile ilgili alınan kararı duyuracak. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla saat 13.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında başta Portekizli maestro ve futbol takımının gündemindeki konularla ilgili açıklama yapılacak. Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Taraftarlar takımda kalması için Rafa Silva'yı sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttu.

JOAO MARIO OLUMSUZ ETKİLEDİ

Rafa Silva'yı psikolojik açıdan olumsuz etkileyen faktörlerden biri de Joao Mario oldu. İki oyuncu geçen sezon sosyal hayatta birlikte vakit geçiriyordu. Benfica'dan da yakın arkadaş olan ikiliden Mario'nun yaz transfer döneminde Yunanistan ekibi AEK'ya kiralanması, Rafa Silva'ya olumsuz olarak tesir etti.

JOSE MOURİNHO YAKIN TAKİPTE

Rafa'nın Beşiktaş'ta yaşadığı sorun, Benfica'yı iştahlandırdı. Portekizli oyuncu siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığı takdirde eski kulübünün devreye girmesi bekleniyor. Teknik direktör Mourinho Süper Lig'den de tanıdığı 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Portekiz devinin, Beşiktaş'la ipler koparsa Rafa'ya 1.5 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi.