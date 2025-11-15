CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa'da kritik gün

Rafa'da kritik gün

Futbolu bırakmak istediği ve Beşiktaş’tan ayrılma düşüncesi olduğu ileri sürülen Portekizli maestronun kulüpteki geleceği bugün belli olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa'da kritik gün

Beşiktaş'ta bir numaralı gündem maddesi Rafa Silva... Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesi olduğu ileri sürülen Portekizli yıldızın kulüpteki geleceği bugün belli olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddia edilen ve son antrenmanlara katılmayan 32 yaşındaki futbolcu, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere bu akşama kadar siyah-beyazlı kulüpten izin talep etmişti. Beşiktaş Kulübü bugün Rafa Silva'nın geleceği ile ilgili alınan kararı duyuracak. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılımıyla saat 13.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında başta Portekizli maestro ve futbol takımının gündemindeki konularla ilgili açıklama yapılacak. Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Taraftarlar takımda kalması için Rafa Silva'yı sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttu.

JOAO MARIO OLUMSUZ ETKİLEDİ

Rafa Silva'yı psikolojik açıdan olumsuz etkileyen faktörlerden biri de Joao Mario oldu. İki oyuncu geçen sezon sosyal hayatta birlikte vakit geçiriyordu. Benfica'dan da yakın arkadaş olan ikiliden Mario'nun yaz transfer döneminde Yunanistan ekibi AEK'ya kiralanması, Rafa Silva'ya olumsuz olarak tesir etti.

JOSE MOURİNHO YAKIN TAKİPTE

Rafa'nın Beşiktaş'ta yaşadığı sorun, Benfica'yı iştahlandırdı. Portekizli oyuncu siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığı takdirde eski kulübünün devreye girmesi bekleniyor. Teknik direktör Mourinho Süper Lig'den de tanıdığı 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Portekiz devinin, Beşiktaş'la ipler koparsa Rafa'ya 1.5 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi.

F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
G.Saray'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Mauro Icardi operasyonu başlıyor! Sözleşme dosyası masada...
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
G.Saray Boey için devrede!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... 01:02
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 01:02
Daha Eski
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 01:01
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 01:01
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 01:01
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 01:01
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 01:01
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 01:01