Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta 45 milyon euro'luk hüsran!

Beşiktaş'ta 45 milyon euro'luk hüsran!

Dolmabahçe'deki dev derbide Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 90 dakikanın sonunda 3-2 yenik düşen Beşiktaş'ta gündem yaz transfer dönemi hamleleri. Orkun Kökçü'ye 30, Tammy Abraham'a 15 milyon euro veren siyah-beyazlılar, büyük harcamaya rağmen alınan sonuçlardan memnun değil. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta 45 milyon euro'luk hüsran!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda ligde şampiyonluk yarışından erken kopmak üzere... Son dönemlerde yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen rakipleriyle mücadele edemeyen Siyah-Beyazlılar transfer dönemlerinde adeta fiyasko yaşadı.

İKİ İSME 45 MİLYON EURO

Takvim'in derlediği habere göre son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak tam 40 ismi renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar bu futbolculardan beklediği verimi alamadı. Bu sezon 30 milyon euro'ya Orkun Kökçü, 15 milyon euro'ya da Tammy Abraham gibi isimleri kadrosuna katan Kartal yaptığı büyük harcamaya rağmen aldığı kötü sonuçlarla büyük hüsran yaşamış durumda.

12 PUAN GERİDE

Aldığı sonuçlarla taraftarına da büyük üzüntü yaşatan Beşiktaş, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde yer alıyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
