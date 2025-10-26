CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! Rafa Silva'nın yokluğunda...

Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! Rafa Silva'nın yokluğunda...

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı mücadele öncesi Sergen Yalçın'dan dikkat çeken bir karar geldi. İşte Rafa Silva'nın sakatlığında göreve çağrılan o isim... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 11:30
Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! Rafa Silva'nın yokluğunda...

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu kritik karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile kendi evinde oynayacağı derbiye moralli çıkmak istiyor.

RAFA SILVA YOK, CERNY VAR

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan Rafa Silva'nın yokluğunda hücum hattını yeniden şekillendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny'yi oynatacak.

Sergen Yalçın'ın planına göre Çek futbolcu, Tammy Abraham'ın arkasında serbest rolde oynayacak. Sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta ise sakatlığını atlatan El Bilal Toure forma giyecek.

Anasayfa
