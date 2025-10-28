Sonuna kadar destekleyeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalı hakkında açıklama yaptı. Başkan Özbek:

"G.Saray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu sürece ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim.

ŞEFFAF AÇIKLANMALI

Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu sürece ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim. Kulübümüz, atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Hacıosmanoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz."

HAKLILIĞIMIZ GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİR

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Galatasaray Başkanı, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız" diye konuştu.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Gaziantep deplasmanı öncesi okul ziyaretinde bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalıyla ilgili açıklamaları sonrasında şunları söyledi: "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!

İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz!

Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız.

YARGI SÜRECİ İŞLETİLMELİ

Kulüpler Birliği, Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair bir şu açıklamayı yaptı: "Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz. Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

TEMİZ FUTBOL İÇİN MİLAT

Beşiktaş, bahis skandalıyla alakalı sosyal medya hesabından TFF'ye destek veren açıklama yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

TFF'Yİ DESTEKLİYORUZ

Trabzonspor, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair yaptığı açıklamada; "Yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığını, adaletin tesis edilmesi gerektiğini konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. TFF'nin bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KULÜPLERDEN AÇIKLAMALAR

SAMSUNSPOR: "Kulübümüz, Türk futbolunun itibarını korumak, adaleti tesis etmek ve her türlü şaibenin önüne geçmek adına sürecin kararlı bir şekilde takipçisi olacaktır."

BAŞAKŞEHİR FK: "Son derece hassas olan sürecin yakından takipçisi olacağımızın altını çiziyor. TFF'nin ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konu da dahil olmak üzere atacakları her türlü adımları destekliyoruz."

KOCAELİSPOR: "Ülke futb olunun kanayan yarası olan bu problemin en kısa zamanda çözüleceğine inancımız tamdır." FATİH Karagümrük: "Profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüplerimiz kendi iç denetimlerini yapmalı ve sahada verilen emeğe gölge düşüren kişiler futbol camiasından temizlenmelidir."

SAKARYASPOR: "Sakaryaspor olarak bu sürecin şeffaflıkla yürütülmesini, sorumluların adil şekilde tespit edilmesini ve Türk futbolunun itibarını yeniden inşa edecek bir temizlik sürecinin başlamasını önemli bir adım olarak görüyoruz."

HATAYSPOR: "Bu skandal tüm yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır. Sorumlular derhâl görevden alınmalıdır.

Türk futbolu kökten temizlenmelidir."