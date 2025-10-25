CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Paşa hazırlığı başladı

Paşa hazırlığı başladı

Beşiktaş, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı. İdman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
