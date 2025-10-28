Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük tepki! Eğer Fenerbahçe'ye kaybederse...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterdiler. Tecrübeli çalıştırıcıyı Fenerbahçe derbisini kaybetmesi halinde ise büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Beşiktaş, Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile berabere kalarak zirve yarışının uzağında kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci döneminde aldığı kötü sonuçlarla eleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu süreçte ortaya koyduğu futbol taraftarların büyük tepkisini çekiyor.

DERBİ KRİTİK ÖNEMDE

Sergen hocanın geldiği günden beri yıldız oyunculara dokunamaması ve sürekli kadro kalitesini eleştirmesi de tartışılan bir başka konu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor. Beşiktaş, pazar günü oynanacak derbide kötü sonuç alması halinde Sergen hocanın koltuğu da sallanmaya başlayacak. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi'nin şu anki planlarında teknik direktör değişimi yok. Ancak derbi maçta ortaya konacak futbol ve çıkacak sonuç fikirlerinin değişmesine neden olabilecek.

