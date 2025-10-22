CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Green’den ‘analiz’ eleştirisi

Green’den ‘analiz’ eleştirisi

Eski analiz antrenörü Tom Green, kulüpte görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Siyah beyazlı kulüpte analiz departmanının yetersiz olduğunu ifade eden Green, "Sadece bir kişi vardı. Bir yıl önce başlamış ama üst seviye deneyimi yoktu. İngilizce bilmiyordu. Bu en büyük zorluklardan biriydi. Türkiye'de lig genelinde maç verisi paylaşımı da yok. Her kulüp kendi başına görüntü buluyor" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Green’den ‘analiz’ eleştirisi

Eski analiz antrenörü Tom Green, kulüpte görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Siyah beyazlı kulüpte analiz departmanının yetersiz olduğunu ifade eden Green, "Sadece bir kişi vardı. Bir yıl önce başlamış ama üst seviye deneyimi yoktu. İngilizce bilmiyordu. Bu en büyük zorluklardan biriydi. Türkiye'de lig genelinde maç verisi paylaşımı da yok. Her kulüp kendi başına görüntü buluyor" şeklinde konuştu.

Cimbom'un tek hedefi yeni bir Devler Ligi zaferi!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Buruk: Her maçın hikayesi farklı
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı 07:42
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:20
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:19
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:09
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:08
9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:36
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! 00:36
F.Bahçe'de Talisca krizi! F.Bahçe'de Talisca krizi! 00:36
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:36
Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! 00:36
Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! 00:36
Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması 00:36