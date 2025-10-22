Green’den ‘analiz’ eleştirisi

Eski analiz antrenörü Tom Green, kulüpte görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Siyah beyazlı kulüpte analiz departmanının yetersiz olduğunu ifade eden Green, "Sadece bir kişi vardı. Bir yıl önce başlamış ama üst seviye deneyimi yoktu. İngilizce bilmiyordu. Bu en büyük zorluklardan biriydi. Türkiye'de lig genelinde maç verisi paylaşımı da yok. Her kulüp kendi başına görüntü buluyor" şeklinde konuştu.