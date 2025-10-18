Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Thalisson, Goutas, Zuzek, Pedro, Tongya, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Niang

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.

95. KEZ RAKİPLER

Ligde 1 maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, bu maça kadar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar bu mücadeleye kadar 94 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar ise 9 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kartal attığı 153 gole karşılık kalesinde 64 gol gördü.

4 YIL SONRA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de son olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da karşılaştı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı. Son olarak oynadıkları 2020-2021 sezonunda Kartal şampiyonluk ipini göğüslerken; kırmızı-siyahlılar ise küme düşmüştü. Söz konusu sezonda Ankara ekibi, 20 yıl sonra Beşiktaş'ı deplasmanından galip ayrılmıştı.

RIDVAN YILMAZ BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk kez 11'de maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi.

Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.

RIDVAN YILMAZ 1259 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Tüpraş Stadı'nda ilk 11'de maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve 2022 yılında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan 24 yaşındaki sol bek, bu sezon başında Beşiktaş'a döndü.

Dolmabahçe'de son olarak 8 Mayıs 2022 tarihinde Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında boy gösterdi.

SVENSSON İKİ MAÇ SONRA YENİDEN FORMANIN SAHİBİ

Beşiktaş'ta sağ bek Jonas Svensson, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.

Ligde son olarak Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme maçında görev yapan Norveçli futbolcu, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında formasından uzak kaldı.

Svensson, sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yerine Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden formasına kavuştu.

CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.

Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 1 gol kaydetti.

Öte yandan tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Ankara temsilcisine karşı mücadele etti.