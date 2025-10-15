Derbiye yetişiyor

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure, Mali Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı. 24 yaşındaki forvet, milli arada teknik heyetin verdiği bireysel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Son derece istekli çalışan Malili yıldızın tedavi sürecinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Genç oyuncunun 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alabileceği belirtildi.

Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyuncular arasında. Sol kanatta görev yapan Malili forvet, 5 Süper Lig maçında toplam 392 dakika forma şansı bulurken, siyah-beyazlı forma altında tek golünü Başakşehir karşısında kaydetmişti.