CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği mesaisi sürüyor
Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
G.Saray'dan Lookman bombası!
F.Bahçe'den savunmaya Viking hamlesi!
DİĞER
Xabi Alonso'dan Arda Güler için olay benzetme! "O bir dahi, tıpkı..."
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Daha Eski
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17
F.Bahçe Beko'ya evinde şok! F.Bahçe Beko'ya evinde şok! 01:17
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 01:17