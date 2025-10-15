Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.