Devrim’e forma şansı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında statü gereği yeni transferlerin çoğu forma giyemeyecek. Bu durumda teknik direktör Sergen Yalçın yeniden Devrim Şahin'e kanatta şans verebilir. Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor müsabakasının maç kadrosunda yer almış, Galatasaray derbisinin kafilesine ise dahil edilmemişti.
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında statü gereği yeni transferlerin çoğu forma giyemeyecek. Bu durumda teknik direktör Sergen Yalçın yeniden Devrim Şahin'e kanatta şans verebilir. Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor müsabakasının maç kadrosunda yer almış, Galatasaray derbisinin kafilesine ise dahil edilmemişti.