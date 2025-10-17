CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Devrim’e forma şansı

Devrim’e forma şansı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında statü gereği yeni transferlerin çoğu forma giyemeyecek. Bu durumda teknik direktör Sergen Yalçın yeniden Devrim Şahin'e kanatta şans verebilir. Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor müsabakasının maç kadrosunda yer almış, Galatasaray derbisinin kafilesine ise dahil edilmemişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Devrim’e forma şansı
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında statü gereği yeni transferlerin çoğu forma giyemeyecek. Bu durumda teknik direktör Sergen Yalçın yeniden Devrim Şahin'e kanatta şans verebilir. Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor müsabakasının maç kadrosunda yer almış, Galatasaray derbisinin kafilesine ise dahil edilmemişti.
Aslan'dan Afrika çıkarması!
F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 ülkeden 15 suçlu Türkiye'ye getirildi!
F.Bahçe'de Portekiz kampı çelişkisi!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Daha Eski
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:01
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46