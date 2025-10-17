Çakır’la galibiyet alamadı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği konuk edeceği maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah-beyazlı takım Çakır'ın düdük çaldığı müsabakalarda galibiyet elde edemedi. 16 Aralık 2024'te Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kartal, 26 Ocak 2025'te Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği konuk edeceği maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah-beyazlı takım Çakır'ın düdük çaldığı müsabakalarda galibiyet elde edemedi. 16 Aralık 2024'te Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kartal, 26 Ocak 2025'te Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.