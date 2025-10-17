Tammy Abraham fit durumda

Kocaelispor maçında omuzundan sakatlanan Tammy Abraham, milli arada fiziksel eksiklerini kapadı. Sakatlığı iyileşen ve tamamen hazır hale gelen İngiliz golcü, Gençlerbirliği maçında ilk 11'deki yerini alacak. 28 yaşındaki forvetin Beşiktaş formasıyla 8 gol, 2 asist bulunuyor.
