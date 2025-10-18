CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: İyi hazırlandık!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: İyi hazırlandık!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 17:09
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: İyi hazırlandık!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Camiamızın yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. Geçen hafta pozisyonları tekrarları verilmedi. Beşiktaş camiası olarak yayıncı kuruluştan bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar.

Maçla ilgili iyi hazırlandık, umarım kazanırız...

Rizespor-Trabzonspor | CANLI
