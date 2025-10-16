1 yıl sonra gündüz maçı

Beşiktaş, Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni saat 17.00'de ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği maçıyla birlikte 363 gün sonra gündüz maçı oynanacak. Son olarak geçen sezon Beşiktaş'ın 20 Ekim 2024'te 2-0 kazandığı Konyaspor karşılaşması saat 16.00'da oynanmıştı.
