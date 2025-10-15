Jota’dan dikkat çeken hamle

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva performansını yükseltmek için hamle yaptı. Portekizli yıldız bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi. Jota Silva'nın antrenörünün sezon bitene kadar İstanbul'da kalacağı aktarıldı. Beşiktaş'ta 64 dakika süre alan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 golü bulunuyor.
